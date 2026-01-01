Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано край бреговете на американския щат Орегон, съобщи Германският изследователски център за геонауки, предаде Ройтерс.

То е станало на дълбочина от 10 километра, посочи центърът.

Според американските сеизмолози трусът е бил регистриран в океана край бреговете на Орегон на сравнително голямо разстояние от населените места. Подобни земетресения често се случват в района на разломната зона Бланко, където се срещат Тихоокеанската плоча и плочата Хуан де Фука.

Силните земетресения край бреговете на Орегон не са необичайно явление. Щатът се намира в близост до една от най-сеизмично активните зони в Северна Америка, където взаимодействат няколко тектонични плочи. Районът е част от т.нар. зона на субдукция Каскадия, простираща се от Северна Калифорния до канадската провинция Британска Колумбия, която отдавна е под наблюдението на учените заради потенциала си да генерира много силни земетресения.