Задържаха 35-годишен мъж с фалшиво евро в Тетевен, съобщиха от полицията.

Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. За случая е получен сигнал на 2 юни от търговски обекти.

Жена опита да плати с фалшива банкнота от 200 евро в магазин в Стара Загора

При извършения му личен обиск в него са намерени 20 банкноти с номинал от 10 евро, осем банкноти с номинал от 20 евро и две банкноти с номинал от 5 евро - общо 370 евро.

Първоначалната проверка е показала, че всички банкноти от даден номинал са с еднакъв сериен номер. В хода на работата полицаите са установили, че по-рано през деня мъжът е пазарувал в търговски обект, където е заплатил с банкнота от 20 евро и е получил доставка от куриерска фирма на стойност 90 евро.

Работата по случая продължава.