Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на Националното външно оценяване по български език и литература в края на 4. клас.

Вижте ключа с верните отговори:

Над 53 500 четвъртокласници в общо 1706 училища в цялата страна днес решаваха 25 задачи. Тестът по БЕЛ включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

Изпитът мина на фона на фалшиви сигнали за бомбени заплахи в някои училища, в които учениците по-късно започнаха изпита.

Утре ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.