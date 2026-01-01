Нови сигнали за поставени взривни устройства са получени в няколко училища и детски градини у нас, след като вчера отново имаше такива.

Област Кърджали

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в няколко училища на територията на област Кърджали, каза началникът на Регионалното управление по образование Ангелина Костова.

Тя допълни, че заради злонамерените мейли на места е бил забавен изпитът от Националното външно оценяване за четвърти клас. След щателна проверка на сградите от страна на полицията, учениците са били върнати в класните стаи, а там, където е трябвало да се проведе изпит, е било дадено началото му. В него са се включили малко над 1000 четвъртокласници в 48 училища в областта.

Сигнали за бомби евакуираха училища в няколко български града

По думите на Костова към момента информацията, с която разполага, е за четири училища, едно – в град Кърджали, а три – в други общини от областта. Костова каза също, че съобщенията са разпратени на стари имейл адреси на училищата. Изпратени са днес, а не са от вчера, когато отново имаше получени на електронните пощи на няколко училища и детски градини съобщения за поставени взривни устройства.

По информация на Областната дирекция на МВР в Кърджали, заради подадени заплахи през вчерашния 2 юни специално сформирани групи са извършили проверки в 16 училища и детски градини, като не са открити взривни устройства.

Област Ловеч

В Ловешка област до този момент са получени шест сигнала за бомби в училища и детски градини, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. Четири от сигналите са за поставени взривни устройства в учебни заведения в областния център – две в училища и две в детски градини.

На място има представители на органите на реда, започват действия по процедура, добавиха от полицията.

В училищата националното външно оценяване за четвъртокласниците вече е приключило, посочиха от ОД на МВР – Ловеч.

От полицията уверяват, че няма основания за паника и тревожност сред родителите и обществеността.

Във вчерашния ден сигналите за поставени бомби в училища и детски градини в Ловешка област са били общо 16. Такива имаше в учебни заведения в цялата страна. Те са изпратени от сайт в Италия, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Област Пловдив

Заради сигнали за взривни устройства са евакуирани две детските градини в селата Браниполе и Брестовица, съобщиха от пресцентъра на Община „Родопи“.

Имейлите са изпратени малко след 9:00 ч. тази сутрин на дублиращ електронен адрес на детска градина „Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина „Първи юни“ в Брестовица. Уведомени са ръководството на Община „Родопи“, Първо районно управление (РУ) и РУ – Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

Сигнали за бомби затвориха пет училища в Пловдив, учебният процес е възстановен

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. Сигналите се проверяват.

Вчера сигнали за поставени бомби затвориха пет пловдивски училища.

Област Стара Загора

Днес са получени злоумишлени сигнали за три учебни заведения на територията на ОДМВР–Стара Загора – едно в град Казанлък, едно в с. Братя Кунчеви и едно в с. Загоре. Действано е по установената процедура.

Полицейски служители са извършили проверки във всички обекти, като съмнителни предмети не са установени. Учебният процес е продължил нормално.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.

През вчерашния ден сигнали са получени от пет учебни заведения на територията на ОДМВР-Стара Загора - две училища - едно в Казанлък и едно в с. Обручище, както и три детски градини в Казанлък. Действано е по процедура. Полицейски служители са извършили проверки навсякъде, съмнителни предмети не са намерени. У