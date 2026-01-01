Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е отстранена от поста от днес, 3 юни, съобщи „24 часа“.

Според изданието снощи тя е изпратила писмо до всички народни представители и служителите на администрацията, с което ги уведомява, че повече няма да изпълнява функциите.

Главният секретар на Народното събрание управлява бюджета на парламента и подписва всички търгове и обществени поръчки.

Караславова беше назначена на поста през май 2017 г. Освободена е през 2021 г., но година по-късно се връща отново на поста, когато начело на НС е Вежди Рашидов.

Тя е заемала същия пост и в правосъдното министерство.