Британските кралски военноморски сили (ВМС) днес съобщиха, че един от хеликоптерите им се е разбил в поле в графство Девън, югозападна Англия, като полицията посочи, че спасителните служби са на мястото на инцидента и ситуацията все още е в развитие, съобщи Ройтерс.
Британските ВМС съобщиха, че трима от членовете на екипажа са загинали при катастрофата с хеликоптер, случила се около 4 часа сутринта днес, информира Асошиейтед прес.
Three Royal Navy personnel have died after a helicopter crashed into a field in Devon, England. pic.twitter.com/A64VcqArF3
Three Royal Navy personnel have died after a helicopter crashed into a field in Devon, England. pic.twitter.com/A64VcqArF3— Nangarhar Times (@Mujahid76921366) June 3, 2026
Изявление на началника на британските ВМС генерал Гуин Дженкинс във връзка с инцидента гласи: "Зная, че това ще бъде огромен шок за всички във военноморската ни общност и изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и близките, засегнати от тази трагедия", предаде Би Би Си. Генералът допълни, че е "дълбоко натъжен да съобщи новината, че трима членове на екипажа на хеликоптер "Мерлин Mk44" на Кралския флот са загинали, след като той се разби в ранните часове тази сутрин близо до Сортън, Девън“.
🚨#Breaking Newz Update🚨— BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 3, 2026
"Three Royal Navy Staff Confirmed Dead After Merlin Helicopter Crashes Into Devon Field" UK 🇬🇧
➡️ A catastrophic military helicopter crash occurred during a night training exercise just before 4:00 a.m. on Wednesday near Sourton Down, situated right… pic.twitter.com/ZhceCdRRHJ
Той заяви, че се води разследване и в подходящо време ще бъдат предоставени допълнителни подробности.
Мястото на катастрофата е близо до военен обект в покрайнините на Дартмур, който е бил използван за обучение на екипажи на хеликоптери "Мерлин" от хеликоптерните сили на командосите, посочва Би Би Си.