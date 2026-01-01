Датският министър-председател Мете Фредериксен представи новото правителство на страната, в което за първи път в историята на Дания жените министри са повече от мъжете.

След месеци на преговори след неубедителните парламентарни избори през март Фредериксен обяви в понеделник, че е успяла да сформира правителство на малцинството между своята Социалдемократическа партия, Социалистическата народна партия, лявоцентристката партия „Радикале Венстре“ и центристката партия „Умерените“.

Премиерът представи имената на новите министри.

„Това е правителство с 21 министри и за първи път в историята на Дания жените министри са повече от мъжете“, заяви Фредериксен пред парламента, цитиран от АФП-.

От общо 21 министри 11 са жени, а в кабинета фигурират и добре познати имена от предишното правителство на Фредериксен.

Лидерът на „Умерените“ Ларс Льоке Расмусен, който се превърна в ключова фигура след изборите на 24 март, запази поста си на министър на външните работи.

Политическите анализатори отбелязаха и решението на премиера да назначи съпартиеца си Петер Хумелгор за министър на финансите вместо Николай Вамен, който поема досегашния пост на Хумелгор като министър на правосъдието.

И двамата са смятани за потенциални наследници на Фредериксен начело на Социалдемократическата партия.

„С повишението на Хумелгор става ясно, че той е кандидатът на Мете Фредериксен“, коментира политическият кореспондент на обществената телевизия ДР Кристине Кордсен.

Фредериксен представи политическата платформа на новото правителство, която предвижда подкрепа за семействата, засегнати от растящите цени, както и запазване на строгата имиграционна политика.

На изборите през март Социалдемократическата партия постигна най-слабия си резултат от 1903 г. насам, но остана най-голямата политическа сила с 38 депутатски места.

Нито левият, нито десният политически блок успяха да осигурят парламентарно мнозинство на изборите от 24 март, което доведе до силно фрагментиран парламент.

Четирите партии в новата коалиция разполагат с едва 82 от общо 179 места в парламента, поради което правителството ще трябва да разчита на подкрепата на други политически сили, за да прокарва законодателните си инициативи.