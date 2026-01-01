Датчаните започнаха да гласуват на общите избори. Премиерът Мете Фредериксен се смята за фаворит, след като се противопостави на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия.

Последните проучвания дават на левия блок, за който Фредериксен е кандидат, преднина от девет места пред десния блок, но според прогнозите нито една от двете страни няма да спечели множеството от 179-те места в датския парламент, Фолкетинг.

Конфликтът заради Гренландия е увеличил популярността на премиера и на нейната социалдемократическа партия въпреки общественото недоволство от нарастващите разходи за живот и натиска върху социалните услуги, сочат проучвания.