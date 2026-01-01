Левият блок в Дания, воден от социалдемократическия премиер Мете Фредериксен, спечели парламентарните избори, но не успя да си осигури мнозинство, след като партията записа най-слабия си резултат от повече от 120 години, предаде АФП.

След преброяването на всички гласове левият блок получава 84 места в 179-членния парламент, а десният - 77.

Центристката партия „Умерените“, оглавявана от външния министър Ларс Льоке Расмусен, се превърна в решаващ фактор с 14 места. Очакват се трудни преговори през следващите седмици за съставяне на коалиционно правителство.

Споровете заради Гренландия увеличиха популярността на министър-председателя въпреки общественото недоволство от нарастващите разходи за живот и натиска върху социалните услуги, сочат проучвания.