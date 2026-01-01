Прокуратурата на Република България (ПРБ) оценява положително усилията на народните представители, насочени към преодоляване на продължителната институционална криза в съдебната система. Това се посочва във внесеното в Народното събрание становище на ПРБ по приетия на първо гласуване общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

В становището се изразява принципно съгласие със заявеното в мотивите към законопроекта разбиране за необходимост от спешни законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на ВСС и Инспектората и произтичащата от това правна несигурност по отношение легитимността на решенията им и създадените у обществото съмнения за наличието на зависимости и влияния в съдебната система.

Прокурори подкрепиха призива за свободен и прозрачен избор на членове на ВСС

Становището на ПРБ по промените в Закона за съдебната власт е изложено в 19 точки. Във всяка от тях са развити конкретни съображения и аргументи относно предлаганите промени, касаещи процедурите по избор на нови членове на ВСС, критериите за нравствените и професионални качества на кандидатите, органите, които ги предлагат, заложените срокове и др.

Прокуратурата на Република България споделя разбирането, че преодоляването на институционалната криза в съдебната власт и повишаването на общественото доверие в нея е от критична важност за функционирането на съдебната система в съответствие с принципа за върховенство на закона.