Катастрофа затруднява движението по Подбалканския път на входа на Сопот, видя репортер на БТА.

Според предварителната информация от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Пловдив на 65-годишна шофьорка внезапно ѝ прилошало и тя се блъснала с автомобила си странично в камион, който от своя страна ударил микробус. Няма сериозно пострадали при пътнотранспортното произшествие, както и данни за употреба на алкохол от страна на водачите, посочиха от ОД на МВР.

До изтеглянето на автомобила движението в района се регулира от Пътна полиция.