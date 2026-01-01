Сигнали за поставени взривни устройства в летище „Васил Левски“ в София и в няколко училища в страната бяха получени по електронна поща. От МВР съобщиха, че се извършват проверки по всички сигнали, като към момента не са открити опасни предмети.

Летище "Васил Левски"

От Столичната полиция проверяват сигнали за бомби на Националното летище "Васил Левски", училища и детски градини в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). И допълниха, че служителите действат по установената законова процедура.

Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

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От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас.

Годеч

По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.

Бургас

Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили в няколко средни училища в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Всички сигнали са постъпили днес по имейл в дирекциите на училищата. Сред засегнатите учебни заведения е и Природоматематическата гимназия в Бургас.

Всички от училищата са изведени навън, а на място са изпратени специализирани екипи. При извършените проверки не са открити опасни устройства и нито един от сигналите не се е потвърдил като реален.

Директорите на учебните заведения предстои да преценят дали учебният процес ще бъде продължен или училищата ще бъдат затворени за 24 часа.

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Сливен

Сигнали за поставени взривни устройства са получени по имейл днес в четири училища на територията на община Сливен, съобщиха от полицията.

Заплахите са изпратени до две училища в Сливен и до учебни заведения в селата Гавраилово и Селиминово. На място са предприети действия съгласно утвърдения протокол за реакция при подобни случаи.

От МВР казаха, че се извършват проверки по сигналите.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР съобщиха за аналогични случаи в две училища в Нова Загора. На 3 юни на електронните пощи на учебните заведения са били получени заплахи за поставени взривни устройства. След извършените проверки не са били открити опасни предмети, а по случаите са образувани досъдебни производства.

Работата по установяване на изпращачите на сигналите продължава.

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Кърджали

Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища, детски градини, както и на БНР в област Кърджали, казаха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналите са подадени малко преди 11:00 часа, като е била спазена процедурата за действие в такива ситуации. Ученици, учители и служители са били изведени и се извършват проверки за опасни предмети.

Директорът на БНР – Кърджали Красимир Ангелов коментира, че получената заплаха е била подадена на общия имейл адрес на радиото. Електронната поща е била само една от прикачените десетки, до които е изпратен въпросният имейл. Сред тях са национални и регионални медии и други институции. След подаване на сигнала, всички служители в сградата, в която се помещава радиото са били изведени.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР, че през вчерашния 3 юни в област Кърджали са проверени 30 сигнала за поставени взривни устройства.

Очаквайте подробности!