Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще номинира изпълняващия длъжността главен прокурор и министър на правосъдието на САЩ Тод Бланч да оглави за постоянно ведомството, предаде Ройтерс.

„Той е изпълняващ длъжността главен прокурор. Утре ще наредя на Дан (Скавино) и на всички други, които имат роля в този много сложен процес (който, според мен, ще протече много бързо) да го направим главен прокурор за постоянно“, заяви Тръмп по време на събитие в Белия дом.

Петдесет и една годишният Бланч пое ръководството на министерството на правосъдието, след като Тръмп уволни Пам Бонди през април на фона на напрежението около публикуването на досиета, свързани с осъдения за сексуални престъпления срещу деца Джефри Епстийн, както и поради недоволството от факта, че ведомството не предприемаше достатъчно решителни действия срещу предполагаемите политически врагове на Белия дом.

Бланч бе разкритикуван от републикански сенатори и дори от някои съветници на Белия дом във връзка с вече отменения план на министерството на правосъдието за създаване на фонд на стойност 1,8 милиарда долара за жертви на предполагаемо преследване от страна на правителството през мандата на Джо Байдън.

Бланч каза във вторник, че министерството на правосъдието няма да пристъпи към изпълнение на плана за създаване на фонда, на който ожесточено се противопоставиха представители и на двете партии, след като се оказа, че има опасност той да провали приемането на пакет на стойност 72 милиарда долара за финансиране на строгите мерки на Тръмп срещу миграцията.

Бланч се нуждае от почти единодушна подкрепа от страна на републиканците в Сената, където партията на президента разполага с незначително мнозинство – 53 републиканци срещу 47 демократи.