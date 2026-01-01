Общото разбиране е, че настоящият правилник за работа служи за основа и можем да го окачествим като проект за нов правилник. Нямаме амбицията, предвид по-тежките задачи, които обществото очаква да решим, да правим изцяло нов правилник. Това каза председателят на временната комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание Димитър Здравков на заседанието на комисията.

Здравков каза още, че срокът за приемане на предложения е до 18 май и вече има постъпили такива от външни организации и лица.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС заяви, че ако становищата на външните организации влязат в доклада на комисията, тогава народните представители трябва да ги припознаят като свои предложения.

Постъпилите становища от неправителствени организации касаят нашата работа дотолкова, колкото могат да бъдат разгледани, единствено ако са припознати от народен представител, каза Росица Кирова от ГЕРБ-СДС. Тя поиска срок между 18 май и деня на първото заседание, за да могат членовете на комисията да се запознаят с постъпилите предложения. Така, ако някой народен представител припознае становищата, ще може да ги внесе и ще улесним работата на комисията, обясни Кирова.

Председателят на комисията определи срокът да бъде до 20 май.