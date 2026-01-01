Новият областен управител на Враца Росен Михайлов встъпи в длъжност. В присъствието на администрацията Михайлов поднесе на Стефан Красимиров, който досега заемаше поста, плакет с надпис: "С признателност за достойното изпълнение на отговорната мисия като областен управител". Пред медиите Михайлов каза, че първата задача е да се осигури логистично провеждането на Ботевия поход, който започва на 27 май, съобщи кореспондентът на БТА Лиляна Рашкова.

По време на церемонията Стефан Красимиров каза, че предава поста с чувство на благодарност и уважение към това, което е постигнато. За мен беше чест, добави той. На 11 май Красимиров отчете свършеното за два месеца като областен управител.

Росен Михайлов е финансист, анализатор с над 20 години опит, информираха от Министерския съвет. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия сектор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца.