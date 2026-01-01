колаж 28 областни управители
Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности.

enlightenedБлагоевград

За областен управител на област Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Завършил е АМВР-София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. В периода 2021–2025 г. е началник на РУ – Сандански към ОДМВР – Благоевград.

enlightenedБургас

Дико Диков е назначен за областен управител на област Бургас. По образование е юрист. В периода 1988 г. – 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.

enlightenedВарна

За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист. На парламентарните избори през 2026 г. е избран за народен представител от 3-ти МИР – Варна.

enlightenedВелико Търново

Марин Богомилов е назначен за областен управител на област Велико Търново. По образование е икономист. Бил е общински съветник в Община Горна Оряховица.

enlightenedВидин

За областен управител на област Видин е назначен Огнян Михайлов. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев. Работил е дълги години в системата на МВР, заемайки различни длъжности, включително директор на РДВР, ОДП и ОДМВР - Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в гр. София.

enlightenedВраца

За областен управител на Враца е назначен Росен Михайлов. Финансист, анализатор с над 20-години опит. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия скетор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца.

enlightenedГаброво

Кристина Сидорова е назначена за областен управител на област Габрово. Заемала е същата длъжност в периода юли 2022 г. – юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник-областен управител на област Габрово, а преди това – общински съветник от 2014 г. до 2017 г. Избрана е за народен представител в 44-ото Народно събрание.

enlightenedДобрич

За областен управител на област Добрич е назначен Руслан Томов. По образование е юрист. От 1987 г. до 2024 г. работи в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително началник РУ МВР Генерал Тошево от 1992 г. до 2003 г. , а от 2003 г. до 2024 г. - началник ГПУ Генерал Тошево.

enlightenedКърджали

Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка. Притежава икономическо и юридическо образование.

enlightenedКюстендил

За областен управител на област Кюстендил е назначен Атанас Гергинов. Финансист е по образование. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в Област Кюстендил.

enlightenedЛовеч

Пламен Христов е назначен за областен управител на област Ловеч. Притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Професионалният му път включва значителен опит в журналистиката. Работил е в редица регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. Последните 14 години е кореспондент на БНР в Ловеч.

enlightenedМонтана

Иван Каменов е назначен за областен управител на област Монтана. Финансист е по образование. Притежава богат практически опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Работил е в Националния осигурителен институт като финансов ревизор и в Националната агенция за приходите като данъчен инспектор.

enlightenedЯмбол

 За областен управител на област Ямбол е назначен Георги Чалъков. Заемал е същата длъжност през 2017 г, 2021 г. и 2022 г. Бил е също заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община. Икономист е по образование.

enlightenedПазарджик

За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Инженер е по образование. В период от близо 20 години развива своя професионален и управленски опит в сферата на строителството.

enlightenedПерник

Грета Колева е назначена за областен управител на област Перник. По образование е педагог. Дълги години е учител по български език и литература в XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник. Активно участва в културния и обществен живот на региона.

enlightenedПлевен

За областен управител на област Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник-областен управител на област Плевен. Професионалният си опит придобива в системата на Министерство на правосъдието.

enlightenedПловдив

Георги Янев е назначен за областен управител на област Пловдив. Експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Пофесионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 г.

enlightenedСилистра

За областен управител на област Силистра е назначен Николай Неделчев. Заема длъжността за втори път. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. – кмет на община Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.

enlightenedСливен

Михаил Кашеров е назначен за областен управител на област Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на германска компания.

enlightenedСофия

За областен управител на област София е назначена Йовелина Тихова. Притежава богат административен и управленски опит. Кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

enlightenedСофийска област

София Торолова е назначена за областен управител на Софийска област. Притежава богат управленски опит като административен директор на голяма частна компания. Била е заместник областен управител и областен управител на Софийска област.

enlightenedСтара Загора

Калоян Дамянов е назначен за областен управител на област Стара Загора. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование и директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерството на образованието и науката.

enlightenedТърговище

Илко Илиев е назначен за областен управител на област Търговище. По образование е инженер. Предприемач, бил е управител на една от най-големите фирми за производство на мека мебел в България.

enlightenedХасково

За областен управител на област Хасково е назначен Тодор Иванов. Юрист е по образование. Развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил е юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

enlightenedШумен

Георги Жеков е назначен за областен управител на област Шумен. Притежава близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му преминават на различни командни и академични длъжности във Въоръжените сили на Република България. През периода 2003г.- 2025г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.

enlightenedРазград

Айлин Башева е назначена за областен управител на област Разград. Притежава юридическо и финансово образование. Притежава над 20 години професионален опит в държавната администрация – в областта на събирането и управлението на публични вземания. Работила е в Национална агенция за приходите – ТД Варна, офис Разград.

enlightenedРусе

Любомир Владимиров е назначен за областен управител на област Русе. Бил е общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на Дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе. В периода 2009 г. - 2017 г. е избиран за народен представител последователно в XLI , XLII, XLIII Народно събрание. Преподавател е в Русенския университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

enlightenedСмолян

За областен управител на област Смолян е назначен Георги Пепеланов. По образование е финансист. Бил е заместник-кмет на Община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.

