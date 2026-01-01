Парламентът отхвърли с 61 гласа „за“, три гласа „против“ и 126 гласа „въздържал се“ проекторешение на „Движение за права и свободи - ДПС“ за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, и евентуално влияние върху държавни органи от „Национална агенция за контрол на защитените територии“, както и относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“. Предложението подкрепиха от 19 депутати ДПС, 18 - от „Демократична България" (ДБ), 13 - от „Продължаваме промяната" (ПП) и 10 - от „Възраждане". От „Прогресивна България" (ПБ) трима депутати бяха против, а 124-ма се въздържаха. Въздържаха се и по един депутат от ДБ и ПП. От ГЕРБ-СДС гласува само един депутат, който подкрепи предложението.

Предложено бе временната комисия да се състои от 12 членове, избрани на паритетен принцип - по двама от всяка парламентарна група, а срокът ѝ за работа да бъде три месеца.

Според вносителите случаят „Петрохан“ надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана, затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, пише в мотивите. Според тях създаването на комисията е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системни дефицити, позволили възникването на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, заобикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране.

За да не ни обвини някой в стесняване на предмета, комисията извършва цялостно проучване и установява всички факти и обстоятелства, каза Хамид Хамид (ДПС). Редно е всичко това да стане достояние на българското общество, допълни Калин Стоянов (ДПС).

Ние ще подкрепим създаването на такава комисия. Настоявахме многократно в предишния парламент за такава информация, но тогава вносителите от ДПС бяха против, а „Има такъв народ“ се въздържаха, каза Божидар Божанов (ДБ). Всеки път, когато бъде внесена смислена временна комисия, от ДПС винаги внасят нещо огледално, което да направи така, че комисиите да изглеждат безсмислени. Може би, защото Пеевски е бил колега на Петьо Петров - Еврото, за когото предлагаме комисия, добави Божанов.

Начинът, по който сте формулирали това предложение, показва, че искате да продължавате да играете вашата политическа игра. За да не ви помогнем, ние също ще гласуваме „за“, каза Николай Денков (ПП). Той допълни, че в предложението не се вижда кой точно е дал оръжието и е провеждал съответните учения заедно с МВР.

Ще гласувам „въздържал се“, ако предложението беше цялостно, щях да гласувам „за“, заяви Велислав Величков (ПП). Ако се установява дали ДАНС е участвала със свои агенти, тогава щях да гласувам с две ръце. Тази комисия е чист пиар и политически инструмент, допълни той.

Петър Витанов (ПБ) обяви, че групата няма да подкрепи създаването на подобна временна комисия, използвана за политически пиар.

Всички ние трябва да знаем каква е истината, защото за мен са допуснати много процесуални грешки в цялото разследване. Прокуратура и съд не са работили, както трябва да работят, но с настоящото ръководство на МВР съм убеден, че това нещо ще стигне до край, каза Красимир Иванов (ПБ).

Нашата парламентарна група ще гласува „за“, каза Петър Петров („Възраждане“).