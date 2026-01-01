Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвиква сензация с провокативна публикация, свързана с териториални експанзионистични стремежи: този път става дума за Венецуела. В своята платформа "Трут соушъл" той публикува карта, която показва южноамериканската държава в цветовете на американското знаме. Над картата е изписано: „51-ви щат“., съобщи вестник "Франкфуртер Алгемайне цайтунг".

Още в понеделник Тръмп заяви в телефонен разговор с журналист от американската телевизия Фокс Нюз, според неговите думи, че сериозно обмисля да превърне Венецуела в 51-вия щат на САЩ. От разговора става ясно, че Тръмп е мотивиран от очакваната стойност на петрола във Венецуела от 40 трилиона долара. Стопанинът на Белия дом също така каза пред Фокс Нюз, че е популярен сред гражданите на страната. "Венецуела обича Тръмп", каза Тръмп.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес отхвърли намеците на Тръмп.

"Това не е предвидено", каза тя. Венецуела не е колония, а правителството в Каракас ще продължи да защитава целостта, суверенитета и независимостта на страната. "Президентът Тръмп знае, че ние работим по дипломатическа програма за сътрудничество. Това е курсът и това е пътят", каза тя, предаде Си Ен Ен.

Родригес се изказа в Международния съд в Хага в последния ден от изслушванията по спора между страната ѝ и съседна Гвиана за обширния регион Есекибо, богат на полезни изкопаеми и нефт.

Точният контекст на изказването на Тръмп остава неясен. Белият дом не отговори веднага на искане за коментар по въпроса.

Говорителката на Белия дом Анна Кели по-късно отказа да коментира плановете на Тръмп, изразени в неговото интервю с Робъртс за Фокс Нюз. Кели заяви, че президентът е "известен с това, че никога не приема статуквото", и похвали Родригес за "невероятното сътрудничество" със САЩ.

Не случайно мотото на политическата дейност на Тръмп е "Make America Great Again", посочва "Франкфуртер Рундшау".

Очевидно според Тръмп все пак би било възможно САЩ просто да приобщят други държави. По този начин сегашният президент би могъл не само да направи САЩ велики, но и действително да ги разшири.

Коя страна би била подходяща за това? Тръмп има готов отговор: Венецуела. На 13 май той публикува в "Трут соушъл" карта на южноамериканската страна, изобразена в цветовете на американското знаме, а надписът върху изображението гласи: "51-ви щат".

На 3 януари американските въоръжени сили нахлуха във Венецуела, арестуваха държавния глава Николас Мадуро в Каракас и го прехвърлиха в Ню Йорк, където той и съпругата му трябва да се отговорят пред федерален съд за предполагаемо участие в наркотрафик.

Повечето експерти считат военната акция от тогава за нарушение на международното право, посочва "Франкфуртер рундшау". Специалистката по международно право Уна А. Хатауей от Йейлския университет посочи пред в. "Ню Йорк Таймс", че става дума за нарушение на международното право. Холгер Хестермайер, професор по международно право и европейско право в Кингс Колидж в Лондон, определи пред ДПА действието като "повратна точка" в основания на правила следвоенен ред. Политическият учен Херфрид Мюнклер и юристът Бьорн Шифбауер също оцениха операцията като нарушаваща международното право, съобщи Дойчландфунк.

От Декларацията за независимост през 1776 г. САЩ непрекъснато разширяват територията си на юг и на запад – чрез заселване, закупуване или окупация. Новите територии обикновено след известно време се превръщат в щати. Понастоящем САЩ се състоят от 50 щата. Най-новият е Хавай, който получи този статут през 1959 г. и е единственият щат, който не се намира на северноамериканския континент. Кентъки, Масачузетс, Пенсилвания и Вирджиния официално носят наименованието "Федерация" (Commonwealth), но са равнопоставени с останалите щати от юридическа гледна точка.

Освен това съществуват и други територии като окръг Колумбия или отвъдморските територии на САЩ (като Пуерто Рико или Гуам), които нямат статут на щат.

Канада и Гренландия: Тръмп изразява претенции за чужди територии

Мечтите за териториална експанзия на Тръмп не са нови. Неговите намеци за 51-ви щат на САЩ напомнят поразително по-ранни изявления за съседна Канада. В миналото американският президент неколкократно публично е издигал идеята да постави Канада под контрола на САЩ. Казано беше, че съседната страна трябва да стане част от Съединените щати и 51-ви щат. Канада категорично отхвърля това, припомня "Франкфуртер Рундшау".

Тръмп има желание да придобие и Гренландия… В началото на 2026 г. президентът на САЩ неколкократно изрази желание да придобие или поне да контролира този стратегически важен остров, принадлежащ на партньора от НАТО Дания. Междувременно той дори заплаши, че ако се наложи, ще анексира Гренландия със сила. Недоволството в Европа беше ясно изразено. От известно време текат преговори с правителството на Тръмп – с цел да се намери компромис. Дали същото ще се случи и с Венецуела? Изходът изглежда неясен, посочва "Франкфуртер Рундшау".