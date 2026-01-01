Венецуела ще продължи да отстоява своята независимост, заяви временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес.

Коментарите ѝ дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че „сериозно обмисля“ да превърне страната в 51-вия щат на САЩ.

„Току-що чухме изявленията на Доналд Тръмп, че ще обмисли да превърне Венецуела в 51-вия щат“, заяви Родригес в Международния съд в Хага.

Тя е там за последното заседание по продължаващия от десетилетия спор между страната ѝ и Гвиана за богатия на ресурси регион Есекибо, предаде Анадолската агенция.

„Обичаме процеса на нашата независимост, обичаме нашите герои на независимостта и ще продължим да защитаваме целостта, суверенитета, независимостта и нашата история – история на славните мъже и жени, които дадоха живота си, за да гарантират, че няма да бъдем колонии, а нашата независима държава“, подчерта тя.

Нейните думи дойдоха след като Тръмп направи тези коментари в интервю за „Фокс Нюз“.

След залавянето на бившия венецуелски президент Николас Мадуро от дома му в Каракас и прехвърлянето му в САЩ на 2 януари, Тръмп каза, че „се разбира много добре с Венецуела“.