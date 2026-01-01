Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение днес. Причината е основният ремонт на съоръжението. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на тежкотоварните автомобили – за 24 часа, от 9:00 ч. днес до 9:00 ч. утре, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Оттам обясниха, че спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния, в последните 320 метра от съоръжението, изискват поне през първите 12 часа след полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигурят здрава връзка между панелите и необходимата якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

От АПИ припомнят, че от началото на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът е бил спиран за 24 часа на два пъти за изпълнението на аналогични дейности в други участъци. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на движението на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на съоръжението е през следващия месец.

От АПИ допълват, че при спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, както и алтернативни маршрути.