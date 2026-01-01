Европейският съюз постигна съгласие в сряда да придвижи Украйна и Молдова към следващия етап от процеса по членство. Решението дойде, след като дипломати потвърдиха, че Унгария е оттеглила своето дългогодишно вето срещу присъединяването на Украйна.

Кипър, който държи ротационното председателство на Съюза, определи този ход като важен момент в пътя на двете държави към европейска интеграция. В официална публикация в социалната мрежа беше подчертано, че това изпраща силно послание за единство и решителност на ЕС.