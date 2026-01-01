Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани в Черноморец, община Созопол, след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

НАП е образувала дисциплинарно производство и ще отстрани временно от длъжност двамата си служители, задържани по подозрение за поискан и получен подкуп при проверка на търговски обект в Черноморец, съобщи на брифинг в Бургас директорът на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП Анна Митова.

Сигналът е подаден около 14:30 ч. вчера в Районното управление в Созопол от мъж, стопанисващ минимаркет в Черноморец. Малко по-рано двама служители на НАП извършили проверка в обекта, при която били установени нарушения. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро. Непосредствено след предаването на парите двамата служители били задържани.

„Ръководството на НАП оказва пълно съдействие на разследващите. Надяваме се скоро да бъде установена обективната истина. От наша страна са предприети незабавни действия. Образували сме дисциплинарно производство срещу двамата служители и те ще бъдат отстранени до изясняване на случая”, заяви Митова.

Тя допълни, че ръководството на НАП е "абсолютно непримиримо" към всякакви корупционни прояви или съмнения за такива. "Нещо също много важно - разчитаме и на будната гражданска съвест. Благодарни сме и на гражданина, който е подал сигнал на телефон 112 във връзка със случая, на който е станал потърпевш. Планираме през следващата седмица да му връчим грамота. Смятаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите в нашата държава, за да се развиваме като общество и да вървим напред", подчерта тя Митова.

По думите ѝ в НАП работят около 8 хил. служители и не бива действията на един или двама души да бъдат основание за оценка на работата на цялата администрация.

По случая са извършени процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Образувано е досъдебно производство.

Началникът на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас към Главна дирекция „Фискален контрол“ Димитър Димитров определи случая като сериозен удар върху репутацията на агенцията.

Всяко съмнение за корупционни практики се разглежда с изключителна сериозност. Подобни действия хвърлят сянка върху работата на всички останали служители, които изпълняват задълженията си честно и професионално, каза Димитров.

Димитров подчерта, че НАП няма да толерира действия, които уронват престижа на институцията и на Главна дирекция „Фискален контрол“.

Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко съмнение за корупционна практика. Доверието в институциите се гради трудно, а се губи мигновено, каза още Димитров.

От приходната агенция уточниха, че единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието.

По време на брифинга беше обяснено, че проверките на търговските обекти се възлагат чрез автоматизирана система, която извършва както подбора на обектите по предварително определени критерии, така и разпределението на проверяващите екипи с цел ограничаване на риска от корупционни практики.

От приходната агенция уточниха, че временното отстраняване на двамата служители е стандартна процедура при образувано досъдебно производство и ще остане в сила до приключването му.