Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ след падналия проливен дъжд в Благоевград, съобщиха от областната управа.

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Оттам посочиха, че към момента сигналите се обработват.

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Обилният валеж предизвика наводнения на паркинги и по част от улиците в централната градска част.

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От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград посочиха, че сигналите са основно за наводнени мазета и гаражи.

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Няма данни за застрашени хора или постройки, допълниха оттам.

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От общинската администрация съобщиха, че Общинският инспекторат в Благоевград се отзовава също на сигнали, подавани от граждани след проливния дъжд.

БТА

От пресцентъра уточниха, че Инспекторатът работи в координация с екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР, и призоваха гражданите да подават сигнали на телефон 112 при необходимост.

БТА

БТА