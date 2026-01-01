Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че неговите сили не са стреляли по международното летище в Кувейт, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската полуофициална новинарска агенция "Тасним".

Според Корпуса на гвардейците на Ислямската революция разрушаването на терминала на летището е било причинено от грешка в системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на САЩ, след като те не са успели да прехванат иранските ракети.

Един човек загина, а няколко бяха ранени при атаките, извършените рано тази сутрин от Иран, съобщи кувейтското външно министерство, цитирано от Франс прес.

Ведомството заяви, че мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, в това число международното летище, като в резултат на атаката има загинал и няколко ранени. Нанесени са щети на важна инфраструктура, включително на дипломатически мисии, посочи в изявление министерството, осъждайки "иранската агресия".

Малко по-късно Централното командване на въоръжените сили на САЩ отхвърли твърденията на Иран.