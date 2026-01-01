Албания е регистрирала значително увеличение на туристическата активност през първото тримесечие на 2026 г., показват данни на Евростат. Броят на нощувките в местата за настаняване е нараснал с 11,2% на годишна база, достигайки близо 835 хил. за периода януари–март.

Общо 834 966 нощувки са отчетени през първите три месеца на годината, като над 526 хил. от тях са реализирани от чуждестранни туристи, а близо 309 хил. – от местни посетители.

Статистиката показва устойчив растеж както при вътрешния, така и при международния туризъм. Нощувките на албански граждани са се увеличили с 14,1% спрямо същия период на миналата година, докато при чуждестранните туристи е отчетен ръст от 9,6%.

Данните потвърждават тенденцията за засилване на интереса към Албания като туристическа дестинация и продължаващото разширяване на туристическия сектор като един от двигателите на икономическия растеж в страната.