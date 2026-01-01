Новият областен управител на Русе проф. Любомир Владимиров встъпи в длъжност. На церемония той прие поста от своя предшественик Орлин Пенков, съобщава кореспондентът на БТА Мартин Пенев.

"Тръгвам си от позицията с гордо вдигната глава, с усещането за изпълнен граждански дълг и благодаря на всички за съвместната работа, която имахме през тези два и половина месеца. На моя наследник проф. Владимиров пожелавам успех. Вярвам в неговите професионални и лични качества", каза Орлин Пенков.

Той връчи на Владимиров символичен подарък - "ключ" към Областната администрация в Русе. "Нека това да е ключ към решаване на всички проблеми, символ, с който ви желая успех", каза още Пенков.

Новият областен управител на Русе Любомир Владимиров заяви, че като представител на държавната власт ще осъществява нейното правилно функциониране в областта, ще се грижи за законността при вземане на решения от общинските администрации, ще държи да се осъществяват държавните политики, а местните - да бъдат координирани.

"Като за начало, ще поискам да се направи цялостен одит на Областната администрация в Русе. Такъв не е правен от 2017 година. Този одит ще бъде осъществен от Инспектората към Министерския съвет по цялата дейност на областната управа. Правени са три частични одита досега, които не покриват като цяло дейността на областната управа", каза Владимиров.

Той допълни, че предстои да разговаря с представители на всички държавни институции в региона, за да се определят проблемите и как те могат да бъдат решени. Ще се срещне и с всички кметове на общини в региона.

Проф. Владимиров е бил общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. Като общински съветник е бил член на комисиите по бюджет и финанси, както и по икономическа и инвестиционна политика. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на дирекция "Екология и транспорт" в Община Русе. В периода 2009-2017 г. е избиран за народен представител последователно в 41-вото, 42-рото и 43-ото Народно събрание. Преподавател е в Русенския университет. Любомир Владимиров е член на няколко редакционни колегии на международни научни списания.