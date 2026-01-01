18-годишен шофьор на БМВ отказа да даде кръв за химичен анализ, след като Drug test установи наличие на метамфетамин и бензодиазепини, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Лек автомобил БМВ е спрян за проверка около 9.40 часа на 3 юни в ж.к. „Орел“ в Разград.

В хода на контролните действия е установено, че 18-годишният водач от село Пороище шофира под въздействието на наркотични вещества. Пробата му с Drug test 5000 отчела резултат, положителен на метамфетамин и бензодиазепини.

След отказ да предостави кръв за химичен анализ, водачът е задържан в Районното управление в Разград, а автомобилът му е иззет.

По случая е образувано бързо производство.