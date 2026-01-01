Руският поп изпълнител Филип Киркоров предизвика нова вълна от коментари около победата на България на Евровизия 2026, след като заяви, че е изиграл важна роля както за завръщането на страната в конкурса, така и за триумфа на Дарина Йотова (DARA) с песента „Bangaranga“.

„Bangaranga“ е най-гледаната песен сред всички на конкурса Евровизия 2026

В публикация в Instagram Киркоров написа:

„Да, така е! Благодарение на мен България не само участва в Евровизия, но и победи.“

Той допълва, че през последните седмици европейски медии са го наричали „Троянски кон“ заради предполагаемото му участие в българския успех и обявява, че е решил да разкаже „как е била изкована победата на България на Евровизия 2026“.

Според Киркоров началото е поставено по време на среща с тогавашния генерален директор на Българска национална телевизия Емил Кошлуков. Той твърди, че е научил за финансовите затруднения, които са възпрепятствали българското участие в конкурса през последните години, и впоследствие е намерил инвеститор, готов да финансира проекта за Евровизия 2026.

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В публикацията си Киркоров отдава голяма част от заслугата и на своите дългогодишни сътрудници – гръцкия композитор Димитрис Контопулос и продуцента Илиас Кокотос, които според него са имали решаващ принос за подготовката на победното участие.

Още след финала на конкурса Киркоров публикува AI генерирано изображение, на което е изобразен като троянски кон на фона на български и руски знамена. Именно тази публикация доведе до появата на определението „Троянски кон“ в част от медийните коментари около Евровизия 2026.

Има ли потвърждение?

Към момента твърденията на Киркоров не са официално потвърдени нито от Българска национална телевизия, нито от екипа на DARA. Самото издание, публикувало информацията за изявлението му, изрично отбелязва, че изложената версия е личен разказ на руския изпълнител и не е потвърдена от останалите участници в проекта.

Екипът зад звездния триумф на DARA и „Бангаранга“

Междувременно в Eurovision общността се появиха и реакции, поставящи под съмнение реалния мащаб на участието му. В дискусии сред фенове и специализирани медии се отбелязва, че именно самият Киркоров първи е започнал публично да говори за предполагаемата си роля след победата на България.

Безспорният факт остава, че България спечели Евровизия за първи път в историята си, а DARA триумфира убедително както в гласуването на журитата, така и сред телевизионните зрители.

Отговорът на DARA

Отговорът на DARA дойде малко след публикацията на Филип Киркоров.

„С цялото ми уважение, "Bangaranga" беше написана през 2023 г. в Sofia Songwriting Camp“, написа изпълнителката.

Тя благодари на Киркоров за „моралната подкрепа“, но подчерта, че успехът на проекта е резултат от „невероятната работа, талант и всеотдайност“ на нейния екип.

Певицата уточни още, че песента е създадена по време на Sofia Songwriting Camp – три години преди участието на България на Евровизия 2026, с което индиректно опроверга твърденията за късно или ключово участие в нейното създаване.

DARA акцентира и върху широкия екип, стоящ зад проекта – автори на песни, продуценти, изпълнители, представители на звукозаписни компании и други творчески професионалисти, които са допринесли за крайния резултат.