17-годишно момче е настанено в болница след случай на домашно насилие в старозагорското село Богомилово. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Сигналът е подаден вчера около 14:55 часа във Второ РУ – Стара Загора. По първоначални данни насилието е било извършено от 63-годишен мъж, с когото майката на пострадалото момче живее на семейни начала.

Тийнейджърът е прегледан от медицински екип и е настанен за лечение в болница. От полицията уточняват, че няма опасност за живота му.

Предполагаемият извършител е установен и задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.