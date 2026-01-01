Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от днес, 7 юли, до 20 юли включително. Парите на пенсионерите, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им днес. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

Осъвременяването със 7,8% на пенсиите по т. нар. швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г. Увеличението от 7,8%, което е от 1 юли, получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг – "вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро нараства на 347,51 евро. Коригирани нагоре са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии – пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др.

Вдигат пенсиите със 7,8%

Увеличение със 7,8% от 1 юли има и при социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро.

От 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, вече не се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т.нар. ковид добавка.

Проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. предвижда средната пенсия през 2026 г. да достигне 543,46 евро. За изплащане на пенсии и добавки през 2026 г. са предвидени 13,503 млрд. евро, което представлява 10,8 на сто от прогнозния БВП. Средствата са с 1,179 млрд. евро, или 9,6 на сто, повече спрямо 2025 г.