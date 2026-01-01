Двама мъже са пострадали при тежка катастрофа тази вечер в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:30 часа. В района на телевизионната кула са се блъснали два леки автомобила. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.

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При произшествието са пострадали двамата шофьори. Наложило се е екипи на противопожарната служба да извадят единия водач, който бил заклещен в колата.

От Спешна помощ съобщиха, че двамата мъже са пострадали тежко. Те са откарани в болница с политравми.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.