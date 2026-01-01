Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци, съобщи рано тази сутрин Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс.

ЮКМТО добави, че засега няма данни за жертви и последици за околната среда.

Петролен танкер е ударен от „неидентифициран снаряд“ в Ормузкия проток

След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март.

САЩ отговориха със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Въпреки това корабният трафик през протока остава ограничен, посочва ДПА.