Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на „Уимбълдън“. 35-годишният българин, за когото това е 16-о участие на „свещената трева“, загуби след изключителна битка с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) от най-голямата изненада на турнира – Артър Фери (Великобритания), който се намира на 114-о място в световната ранглиста. Двубоят продължи три часа и 58 минути.

Първият сет не предложи нито една точка за пробив до 5:5, когато Димитров загуби подаването си на нула, а след това и сета с 5:7.

Българинът пропусна две точки за пробив при 1:0 във втория сет, но в осмия гейм успя да стигне до първия си брейк в мача и да поведе с 5:3. След това затвори сета на собствен сервис за 6:3.

По-добрата игра на Димитров продължи и в началото на третия сет, когато той проби още в първия гейм, а след това запази преднината си за крайното 6:4.

Драмата беше пълна в четвъртия сет. Българинът проби за 2:1, но веднага загуби подаването си за 2:2. Димитров отново поведе с пробив за 4:3, но загуби следващите три гейма, а с това резултатът в сетовете беше изравнен.

Петият сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигна до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. В него Димитров изостана с 2:4, успя да обърне резултата до 5:4, а втората смяна на полетата дойде при 6:6. След това британецът поведе с 9:7 точки и от първия си мачбол записа най-голямата победа в кариерата си.

Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на „Уимбълдън“, но получи контузия при резултат 2:0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер (Италия). Най-добрият резултат на Димитров на Откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година.