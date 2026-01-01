Григор Димитров постигна втора победа на турнира от сериите "Чалънджър 75" на трева в Дъблин. Най-добрият български тенисист спечели с 6:2, 6:3 срещу представителя на домакините Конър Ганън след 1 час и 11 минути игра. Вчера Димитров сложи край на серия от седем поредни загуби. Той записва две поредни победи за първи път от миналогодишния “Уимбълдън”.

Срещата започна с бърз гейм за Григор, който стигна до възможност за пробив още в следващия гейм. При дълго разиграване ирландецът излезе на мрежата, но българинът направи великолепен минаващ удар и проби за 2:0. Бившият номер 3 в света играеше агресивно и след три отлични излизания на мрежата и ас отново взе сервис гейм на нула.

24-годишният Ганън, който се намира на 1089-о място в световната ранглиста, имаше проблеми при по-дългите разигравания, но успя да вкара няколко добри начални удари и спечели първи гейм в мача. Най-добрият български тенисист сервираше отлично и вкара първите си 11 първи сервиса, което му помогна да печели убедително геймовете на свой начален удар.

Ирландецът изигра най-добрия си гейм и започна да затруднява все повече съперника си. Димитров показа някои колебания и направи първата си двойна грешка в двубоя. Бившият полуфиналист на “Уимбълдън” обаче се справи и поведе с 5:2. Проблемите на Ганън се увеличиха в следващия гейм. Той допусна двойна грешка при сетбол и първата част приключи след само 30 минути игра.

Григор продължи да играе стабилно и стигна до две възможности за пробив в четвъртия гейм на втория сет. Представителят на домакините успя да ги спаси. Той спечели четири поредни точки и изравни за 2:2. В следващия гейм българинът допусна някои грешки и се стигна до възможност за пробив за Ганън, но се справи с нея и завърши гейма с ас. Димитров стигна до шанс за пробив в осмия гейм, след като ирландецът направи две непредизвикани грешки от отлични позиции. Григор се възползва от нея и поведе с 5:3, а малко по-късно сложи край на мача.