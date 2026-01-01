Броят на загиналите при руската атака срещу Киев достигна 18 души, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Украйна атакува Москва с над 430 дрона

Съобщено бе също за 56 ранени. Укринформ се позова на изявление на украинската служба за справяне с извънредните ситуации в комуникационното приложение "Телеграм".

Спасителните екипи продължават работата си. По-рано бе съобщено за 16 смъртни случая.

Атака с балистични ракети и дронове срещу Киев, расте броят на жертви и ранени

Както съобщи Укринформ, в нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети.