Броят на жертвите от масираната нощна руска атака срещу украинската столица нарасна до най-малко 13 души, а още 86 бяха ранени, съобщи днес кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че атаката идва в момент, когато Украйна отново призова съюзниците си да ѝ предоставят системи за противовъздушна отбрана.

"Не отлагайте решенията относно противовъздушната отбрана на Украйна! Това е основното ни искане към нашите партньори след една ужасна нощ в Киев", заяви украинският външен министър Андрий Сибига.

"Към момента има 13 убити", посочи кметът Кличко. По-рано местните власти съобщиха за най-малко девет загинали.

Столицата Киев беше основната цел на нощните атаки. Според украински официални представители Русия е използвала бойни дронове, крилати ракети и други ракети при нападението, отбелязва ДПА.

При снощната атака Русия е изстреляла 74 ракети и 496 дрона срещу Украйна, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

В изявление в Телеграм украинските ВВС посочиха, че ПВО е свалила или заглушила сигнала на 48 ракети и 476 дрона, но 25 балистични ракети и 12 дрона са поразили целите си на 33 места.

Няколко жилищни сгради в Киев бяха разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините в търсене на още загинали и ранени.

Изданието "Киев индипендънт" описа атаката като една от най-тежките от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Според информациите жителите на Киев са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки.

След първоначалните удари снощи, в ранните сутрешни часове отново зазвучаха сирените за въздушна тревога. Изданието съобщи, че в небето са били вдигнати близо десет руски бомбардировача, последвани от това, което описа като изключително силни експлозии, които са се чували дори в дълбоките подземни убежища.

Сирени за въздушна тревога и експлозии са били чути и в други части на страната, включително в Запорожие и Павлоград в югоизточната част, както и в Суми и Харков в североизточната част. Губернаторът на Запорожие Иван Федоров съобщи тази сутрин, че трима души са били ранени. По-подробна информация за щети или жертви в другите градове не беше съобщена веднага, отбелязва ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди вчера за предстояща масирана атака срещу Украйна. Говорейки на пресконференция в Дъблин по време на посещение, посветено на поемането от Ирландия на ротационното председателство на Съвета на ЕС, Зеленски заяви, че Русия предприема масирани атаки със стотици дронове и десетки ракети на всеки една-две седмици.

"Днес имаме тревожна информация за поредната подготовка за такава масирана руска атака", каза Зеленски.

Той заяви, че ще се върне в Украйна незабавно след пресконференцията, и призова хората в страната да вземат под внимание предупрежденията за въздушни атаки и да потърсят укритие.