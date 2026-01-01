На 1 юли, в 05.02 ч., в Първо РУ-Стара Загора, е получен сигнал от 45-годишен мъж, че около 04.55 ч., синът му - 16-годишно момче, докато вървял със свой приятел - 15-годишно момче, на улица в град Стара Загора, били спрени от двама непознати младежи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

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Те поискали 5 евро. В момента, когато 16-годишното момче извадило портмонето си, едното лице със сила го издърпало и отнело намиращата се в него сума от 290 евро.

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Образувано е досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.