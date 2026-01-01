На 22 април 2026 г. в 18:44 ч. в Първо Районно управление в Стара Загора е получен сигнал от 20-годишен мъж, че около 18:30 ч. същия ден се разхождал на улица в Стара Загора, като между четири и шест млади момчета го заобиколили и го помолили да им развали 20 евро.

Той се съгласил и извадил от портфейла си 20 евро, а едно от момчетата ги взело и заедно с останалите побегнали.

Мъжът тръгнал след тях, на следващата пресечка, същите момчета го оградили и едно от тях му отнело портфейла и извадило от него около 60-65 евро, след което хвърлил портфейла и заедно с останалите лица се отправили към друга улица.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура в Стара Загора.