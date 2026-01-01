Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев.

„Проверете във външното ни министерство, доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи. Там трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят“, каза Демерджиев.

Нашата задача е да съберем необходимите доказателства и всеки компетентен орган в държавата ще вземе отношение по тях, допълни той.

„Идентифицирали сме множество хора, които имат касателство към този случай. Част от тези хора са в структура, към която принадлежи Олег Невзоров. Далеч не смятам, че тази структура се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби, защото структурата е доста по-голяма“, каза още той.

По негови думи изследват и защо общинските и държавните органи не са противодействали на тези явления. „Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт“, каза Демерджиев.

Вътрешният министър посочи още, че бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по неговото време във Варна.

„Първо вярвам, че ще получим необходимата информация от ръководителя на ДАНС в обема, в който може да бъде предоставена. Мисля, че е резонно не само Деньо Денев да бъде изслушан, а и сегашния представител“, каза Демерджиев.

„Работим в хармония не само с прокуратурата, работим в пълно взаимодействие и с ДАНС. Проблемът е, че този случай го рестартирахме, защото той беше спрян, блокиран, нямаше работа смислена по него“, каза още вътрешният министър.

По думи на министъра от МВР имат данни накъде се е придвижил Олег Невзоров.