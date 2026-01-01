Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу жена по дело за въвеждане в заблуждение с цел имотна облага, съобщиха от обвиненивто.

През 2022 г. пострадалата се запознала с нея в градинка в областния град, която ѝ се представила като „Миладинка от Благоевград“, кръстена от Баба Ванга.

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Непознатата ѝ заявила, че „Господ я е изпратил, за да ѝ помага“ и й дала пликче с билка. „За премахването на всичко лошо“ е трябвало да се правят курбани и да ѝ се дадат пари.

Първоначално жената е отказала, но обвиняемата е било много настоятелна и манипулативна, често ѝ се обаждала по телефон, за да я убеди в необходимостта от „разваляне на магия“.

Пострадалата рефинансирала потребителския си кредит и дала на обвиняемата 5000 лева. Непосредствено след това измамницата ѝ заявила, че в продължение на една година следва веднъж месечно да ѝ дава по 3000 лева - 1500 лева на дете за курбани и различни ритуали.

Впоследствие „Миладинка“ заминала за Германия, като уверила жената, че ще продължи да се моли в най-голямата катедрала в Кьолн и да ѝ помага.

В периода от февруари до септември 2022 г., жертвата е рефинансирала потребителски кредит, взела нов кредит, изтеглила 19 бързи кредита, предала на обвиняемата златни накити.

Тя е заложила апартамента, като за целта е регистрирала фирма и получила заверено от нотариус пълномощно от съпругата ѝ за разпореждане със съпружеската имуществена общност.

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Парите са били давани на обвиняемата както в брой, така и посредством парични преводи чрез различни платежни оператори. Обвиняемата убеждавала жената, че „се моли заедно с пасторите за нея и нейното семейство“, като настоявала да не споделя на никого за случващото се.

Продължила да търси пострадалата и да ѝ отправя заплахи и заклинания, след като тя спряла да комуникира с нея. Близките на пострадалата успели да разберат, че тя е била въведена в заблуждение и са подали жалба в полицията. Размерът на причинената ѝ вреда е в размер на 39 426,91 лева.

Предстои делото да продължи в съда.