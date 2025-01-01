Мнима врачка измами възрастна жена, съобщиха от полицията.

На 31 август на път за пазар 79-годишна жена от Горна Оряховица е била спряна от непозната жена, която казала, че ѝ е била направена “черна магия за смърт в семейството ѝ”.

В обитаваното от потърпевшата жилище ивършителката е искала различни вещи, както и пари.

В кърпа са били вързани 2400 лева, за които е било указано да не се пипат в продължение на три дни.

Пострадалата жена се е усъмнила в "ритуала" и след проверка на сумата е установила липса на 650 лева.

След подаване на сигнал на 2 септември се води разследване.