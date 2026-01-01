Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" разби група за престъпления против околната среда и пране на пари. Четирима са задържани, извършвали сделки и извън страната като спестявали митнически сборове, съобщиха от ГДБОП.

Неутрализирана е дейността на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления - пране на пари, данъчни престъпления и престъпления против околната среда.

ГДБОП

Четирима души са задържани за 24 часа по ЗМВР в хода на специализираната операция, сред които и лидерът на организацията. Привлечени като обвиняеми са двама души, един от които за пране на пари в размер на 1 548 052 евро.

В групата са участвали и други лица.

При действията по разследването са претърсени 10 адреса – лични имоти и служебни помещения.

ГДБОП

В склад са открити над 1500 бутилки фреон от различни видове. Иззети са още лек автомобил, парична сума над 70 000 евро, инвестиционни златни монети, бижута и часовници на висока стойност, както и множество документи и вещи, имащи отношение към воденото досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

ГДБОП

Част от престъпленията, от които са генерирани значителни финансови ресурси, са извършвани извън територията на България, като те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от китайски произход - хладилен газ (фреон). Това е ставало посредством използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Също така и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз.

ГДБОП

Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България. Действията по разследването продължават.