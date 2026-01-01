Столичната община изразява категорична позиция против предложението на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ (ДПС) за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Според вносителите на предложението е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни пространства, паркове, площади и зони с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и лица с увреждания.

Предложение на ДПС: Пълна забрана за електрически тротинетки

Индивидуалните електрически превозни средства са неделима част от модерната градска мобилност и представляват устойчива алтернатива, която помага за облекчаване на трафика и подобряване на качеството на въздуха, отбелязват от Столичната община. В момента със Закона за движение по пътищата този въпрос е регулиран, допълва зам.-кметът по сигурността Лъчезар Милушев, цитиран от Столичната община. По думите му позиция на Общината е, че това са алтернативни и екологични превозни средства, които са полезни за града. „Все повече хора ги ползват и ние развиваме инфраструктурата в това направление. Повишен е контролът по тяхното правомерно използване и информационните кампании сред гражданите, ползващи такива превозни средства. Утре някой може да иска да забрани и велосипедите“, казва още Милушев.

От общинската администрация отбелязват, че София е сред европейските градове с най-висока степен на автомобилизация (между 550 и 600 автомобила на хиляда души), а данните сочат, че над 80% от водачите на тротинетки са заменили личния си автомобил за своите градски маршрути.

„Администрацията на Васил Терзиев е категорична, че проблемите с безопасността трябва да се решават чрез информационни кампании, контрол, санкции за нарушителите, а не чрез ограничаване на правата на всички отговорни граждани“, пише още в съобщението.

От Столичната община настояват вместо въвеждането на крайни забрани да бъде изградена строга регулаторна рамка за използването на индивидуалните електрически превозни средства. Сред предвидените мерки са пълна забрана за движение в паркове, градини и пешеходни пространства, както и софтуерно ограничаване на скоростта до 5 км/ч в определени зони. Предвижда се засилен контрол чрез съвместни операции на Общинска полиция и Столичната дирекция на вътрешните работи за спазване на правилата. Обсъждат се още задължително използване на защитни каски, въвеждане на минимална възраст за управление и регистрация на превозните средства. Част от мерките включват и изграждане на специални зони за паркиране, както и GPS контрол на скоростта.

От Общината заявяват, че ще продължат да работят за надграждане на тези мерки с цел София да се утвърди като град, който насърчава модерната мобилност при гарантирана безопасност за пешеходците.