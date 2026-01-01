Парламентарната група на ДПС иска освобождаването на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство на НЗОК. Това съобщи пред журналисти в парламента депутатът от ДПС и член на Комисията по здравеопазването в Народното събрание Левент Апти.

„Очевидно е, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а такива вътре от самата система. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да подаде оставка. Ако следва да се носи отговорност, цялото ръководство трябва да подаде оставка. Ще внесем съответното проекторешение за това“, доълни народният избраник от ДПС Хамид Хамид.

ДБ искат да бъде освободен зам-шефът на НЗОК

Подобно искане отправиха тази сутрин и от "Демократиччна България". "Внасяме искане за освобождаване на зам-шефа на НЗОК Момчил Мавров, който според публикации в медиите, е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Трябва истински да се започне с разрушаването на този модел, а не само на думи", аргументира се Ивайло Мирчев пред журналисти по-рано днес.