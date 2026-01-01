В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Затова ще бъда ясен – ще говоря само с проверими обстоятелства. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера. Временното ограничаване на част от правомощията ми беше административна мярка. Бяха разпоредени и проверки. След тяхното приключване правомощията ми бяха напълно възстановени. Не са установявани нарушения и нередности в моята работа.

Това се казва в позиция на подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров, след като по-рано в парламента от ДБ поискаха неговото освобождаване, наричайки го "един от символите на корупционните практики в здравеопазването".

"Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация. Не се страхувам работата ми да бъде проверявана във всеки един момент - това е част от прозрачността, за която винаги съм настоявал", казва още Мавров и изброява постигнати от него резултати за реформиране на системата:

Разкрити над 600 несъществуващи болнични легла и установени системни несъответствия в отчетността на болничната помощ:



Изнесени данни за съмнителни хоспитализации и потенциални злоупотреби;



Разкрити злоупотреби, свързани със заплащане на неизпълнени поръчки;



Разкрити пропуски в системата и нормативната уредба, създаващи възможности за злоупотреби с публични средства;



Поставен фокус върху занижената киберсигурност и защитата на здравните данни, включително анализ на риска и договорите за критична ИТ инфраструктура;



Напълно дигитализиран и ускорен процес за отпускане на помощни средства, включително SMS и Viber уведомления, които намаляват административната тежест и повишават контрола;



Разширяване на обхвата и стойността на заплащаните помощни средства и медицински изделия, при строга бюджетна дисциплина и без установени нарушения;



Спестени милиони средства с механизъм за разплащане към аптеките;



Предложени промени в редици закони и нормативни актове, гарантиращи достъпа до лечение на българските граждани в страната и в чужбина, подобряването на контрола и на бюджетната дисциплина.



Въвеждане и разширяване на ключови електронни услуги, като проверка на здравноосигурителен статус за граждани, осигуряващи се в чужбина; интерактивна карта на услугите; използване на електронни договори и електронни финансово-отчетни документи и много, много други.

"Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Аз се придържам към резултатите. Те са проверими", завършва Мавров позицията си, изпратена до медиите.