Задочен спор между ДПС и "Да, България" в кулоарите на парламента. От ДБ твърдят, че се крадат милиони от здравеопазването, според ДПС има теч от службите.

Парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов каза пред журналисти пред кулоарите на парламента, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.

"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", каза Стоянов.

"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс", заяви още той.

По думите на Стоянов Мирчев трябва да обясни как е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.

По-късно съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички".

"Ние знаем доста неща. Моделът не се сменя, сменя се фасадата, въртят се старите хора. Усвояването на милиарди евро от кражбите от здравеопазването продължава, вместо те да отидат за здравето на българските граждани", каза Мирчев. "Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч, а да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро. Изискали сме от ДАНС тези данни, това трябва да бъде показано", каза още той.

"Това са информации, които са достъпни до широк кръг хора. Тази информация е проверима. По-важното е, че действително и контраразузнаването и прокуратурата са прикривали тези неща. Кой носи отговорност - този, който вдигне малко похлупака върху корупционните схеми в здравеопазването или този, който ги е прикривал дълги години. Ние вдигаме малко похлупака, искаме той да бъде вдигнат докрай", каза Божидар Божанов.

Той твърди, че информацията е за избраният подуправител на НЗОК д-р Асен Меджидиев и изрази надежда, че след като всичко бъде разкрито, той да бъде освободен от поста. "Притеснителното е, че в последните дни има индикации, че тези разработки по отношение на здравеопазването, да бъдат потулени. Замесен е новият стар шеф на ДАНС Пламен Тончев. Българското общество трябва да знае кой краде от здравеопазването", каза Мирчев.

По-рано днес от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев призова депутатите да отложат разискванията и избора на д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), докато не бъдат предоставени всички материали по разработки на ДАНС, които според него са свързани с корупция в здравеопазването.

„В ДАНС се потулват разработки. Това нещо го прави основно прокуратурата. Новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел. Нашето искане е да отложим разискванията и избора на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК до момента, в който не получим документи за всички разработки на ДАНС, за които ние имаме доста информация. Не гласувайте днес избора на този подуправител. В ДАНС има много тежки разработки за корупцията в здравеопазването. На път сте тези 11 млрд. лева да ги дадете отново в ръцете на тези хора“, заяви Мирчев.

Той направи процедурно предложение разискванията да бъдат отложени до предоставянето на всички данни по разследванията, които според него са свързани с проф. Момчил Мавров и д-р Асен Меджидиев.

„Направете всичко възможно тези материали да бъдат показани, за да види обществото за какви тежки практики става въпрос“, призова още Мирчев.

Процедурното предложение не беше прието. „За“ него гласуваха 64 народни представители, 120 бяха „против“, а трима се въздържаха