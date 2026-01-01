Народното събрание прие кандидатурата на д-р Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

"За" гласуваха 147 депутати, "против" 58, "въздържа ли се" 0.

Парламентът прекрати предсрочно мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Петко Стефановски.

„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Решението беше прието със 193 гласа „за“, трима народни представители гласуваха „против“, а двама се въздържаха.

НС прекрати предсрочно и мандата на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров.

Решението беше прието единодушно с 202 гласа „за“. Нямаше гласове „против“ и „въздържал се“.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

На вчерашното пленарно заседание бе представена кандидатурата на д-р Асен Меджидиев, предложен от "Прогресивна България" (ПБ) на 16 юни т.г. Народното събрание не успя да гласува кандидатурата му поради изчерпване на времето на заседанието. Меджидиев беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица, като единствен кандидат, и представи приоритетите си.

В програмата е предвидено и изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно информация, налична в структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР), във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници.