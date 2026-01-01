„Прогресивна България“ предложи д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание.

Миналата седмица парламентът прие единодушно процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избор от Народното събрание.

ДБ недоволни от предложението на „Прогресивна България“ за подуправител на НЗОК

Процедурните правила са за избор на втори подуправител на Касата, съгласно Закона за здравното осигуряване, посочи Георги Илиев, зам.-председател на здравната комисия. Той обясни, че срокът за избирането на втори подуправител по смисъла на закона, приет през 2025 г., е изтекъл на 5 ноември м.г. и сега се дава ход на тази процедура. Мандатът на подуправителя е петгодишен.

Кой е Асен Меджидиев

Д-р Асен Меджидиев е завършил медицина през 1994 г. и има дългогодишна практика като УНГ специалист и бронхоскопист. Работил е в големи болници като УМБАЛ „Св. Анна“ и УМБАЛСМ „Пирогов“.

Създава и ръководи първото отделение по УНГ болести в „Пирогов“. Има проведени специализации в Германия, Берлин; в Университетска болница „Шарите“ - риносептопластика, Хърватска, Загреб; в Университетска болница, Швейцария, Берн - ендоскопска хирургия на нос и синуси.

През 2010 г. е завършил здравен мениджмънт. Ръководил е отделение и е инициирал национални програми като „Детско здраве - Пирогов“. Бил е служебен министър на здравеопазването (2022 г. -2023 г.).