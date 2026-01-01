Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

В подкрепа на искането на „Продължаваме Промяната“ за президентско вето до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина.

След срещата с президента Йотова, представителите на „Продължаваме промяната“ ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията.

От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на ПП.