Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че САЩ водят „много приятелски“ преговори с Иран, предаде Ройтерс.

„Не можеш да ги подкупиш. Трябва да ги победиш и ние ще ги удряме докрай с голяма сила. Но ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп на митинг в Мичиган.

По думите му има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. В същото време обаче Тръмп предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат.

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Вашингтон внезапно преустанови двуседмичната кампания от въздушни удари срещу Иран миналата събота - поредният стратегически обрат на Тръмп в продължаващия вече пет месеца конфликт.

Иран иска да преговаря, „защото ние ги удряме много силно“, обясни президентът на САЩ пред журналисти на борда на „Еър Форс 1“.

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„Мисля, че има добър шанс нещо да се случи и ако се случи - добре, ако не се случи - ще се върнем към това, което правехме преди два дни“, добави Тръмп.

В контраст с на пръв поглед оптимистичните коментари на американския президент, Иран изглежда бързо реши да тества паузата във военните операции на САЩ, като Саудитска Арабия, Йордания и Ирак съобщиха днес за нови атаки с дронове, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви по-рано през деня, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са „изфабрикувани“.

„Това не е в нашето ДНК“, посочи Багаи.